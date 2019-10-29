РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиВилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 ноября. Лайнсменами выбраны Алексей Лунев и Адлан Хатуев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч «Зенит» — ЦСКА судит Вилков. ВАР — Мешков

Спорт-Экспресс14:33

Назначены судьи на 15-й тур РПЛ. VAR будет работать на играх «Зенит» — ЦСКА и «Краснодар» — «Ростов»

Sport24.ru14:35

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

РИА Новости15:31

РФС объявил, на каких матчах 15-го тура РПЛ будет работать VAR

Спорт день за днем15:14

Систему VAR задействуют на двух матчах 15-го тура РПЛ

Интерфакс-Спорт15:27

В следующем туре VAR будет на матчах «Зенит» - ЦСКА и «Краснодар» - «Ростов»

Bobsoccer14:49

Матчи «Зенит» - ЦСКА и «Краснодар» - «Ростов» в 15-м туре РПЛ пройдут с VAR

ProstoProSport15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

REGNUM 08:23
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Армия и оружие

США отнимут у Сирии нефтяные месторождения

Хакасия-Информ вчера в 23:38
Футбол

«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.
Soccer.ru 17:39
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru 11:49
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии

Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии.
Газета.Ru 17:52
Хоккей

На Малкина обозлились за паспорт США

Утро.ru 03:39
Авто

В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia

Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
Новые автомобили 07:34
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Политика

Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины

Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Футбол

Златан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании

Bethub.org 09:12
Происшествия

Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Армия и оружие

Россия реализует проект ПАК ДА вопреки заявлениям американских СМИ

ФАН 13:03
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Экономика

Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
RT на русском вчера в 12:54
Космос

Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов

Афиша Daily 22 октября в 20:02
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 15:59
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru вчера в 10:07
Общество

Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака

Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ вчера в 12:01
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Происшествия

В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд

На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное