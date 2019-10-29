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РИА НовостиВилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР
Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 ноября. Лайнсменами выбраны Алексей Лунев и Адлан Хатуев.
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