Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 ноября. Лайнсменами выбраны Алексей Лунев и Адлан Хатуев.

Вилков рассудит «Зенит» и ЦСКА в матче 15-го тура ЧР

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