Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вилков рассудит матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом»

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