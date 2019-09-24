РПЛ
ТАССВилков рассудит матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом»
Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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