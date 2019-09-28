Футбол
RT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Наставник «Марселя»: «Кокорин – мой друг. Не думаю, что он захочет покидать Россию»
ProstoProSportвчера в 17:42
Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском вчера в 17:05
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Автоспорт
Глава «Формулы-1»: Сочи является приоритетным местом проведения Гран-при России
Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" считает Сочи приоритетным местом проведения Гран-при России.
ТАСС 02:07
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Наука
Физические упражнения два раза в неделю улучшают состояние людей с больным сердцем
Физические упражнения хотя бы один-два раза в неделю приводят к снижению уровня смертности среди больных со стабильной ишемической болезнью сердца.
Вечерний курьер 02:32
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Политика
Минфин США ввел в санкционный список по Ирану пять китайских компаний
Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Международная жизнь 26 сентября в 05:13
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 26 сентября в 09:52
Футбол
Билялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков
Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 04:12
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Происшествия
По запросу США в Испании задержан гражданин России
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru вчера в 17:46
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Авто
В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот»
В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.
SpeedMe 26 сентября в 05:20
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru вчера в 03:58
Театры
Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля
Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба театра.
Известия вчера в 11:30
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
REGNUM 00:24