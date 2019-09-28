Футбол
RT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Футбол
Лучшие голы первой трети сезона РПЛ
Старт нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В первой трети чемпионата было забито 204 мяча, или 2,55 в среднем за матч.
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Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу
РИАМО вчера в 17:01
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 19:54
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском вчера в 08:56
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Футбол
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.
RT на русском 03:26
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
В бундестаге высказались за постепенное снятие санкций против России
Депутаты Бундестага (парламента Германии) призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций Евросоюза.
РБК 03:02
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
Здоровье
Популярный препарат от изжоги может провоцировать рак
Распространенное лекарство от изжоги может вызывать рак, что подтвердили ученые из Индии.
Дни24 25 сентября в 11:02
Общество
В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе
Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь, а также курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 18:08
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В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Певица похвасталась своим достижением.
Srnsk 26 сентября в 18:27
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
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McLaren: Контракт с мотористами Renault не будет продлён
В McLaren Racing официально подтвердили расставание с мотористами Renault после окончания действующего трёхлетнего контракта в конце сезона 2020 года.
F1news.ru 03:40