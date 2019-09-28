Футбол

RT на русскомRT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Виллаш-Боаш хочет видеть Кокорина в «Марселе»

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Главный тренер «Марселя» изъявил желание подписать Кокорина

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Виллаш-Боаш: «„Марсель“ будет идеальным вариантом для Кокорина, но ему вряд ли можно покидать Россию»

Sport24.ruвчера в 17:58

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Виллаш-Боаш оценил вероятность перехода Кокорина в «Марсель»

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Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию

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RT на русском вчера в 21:39
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Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
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