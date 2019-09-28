Футбол
RT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Театры
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Известия 06:32
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
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Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Общество
МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:16
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru 26 сентября в 04:02
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Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Армия и оружие
Награда за сбитый на Донбассе «Боинг» MH17?
Да потому, что именно 3-й ЗРД 156-го ЗРП и был именно тем воинским подразделением сил ПВО Украины, личный состав которого в небе над Донбассом 17 июля 2014 г. сбил малайзийский «Боинг-777» рейса МН17, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.
Rusvesna.su 01:00
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе живой Заворотнюк
О здоровье актрисы молятся ее друзья и близкие. А на днях жизнерадостную Заворотнюк вспомнила и Анастасия Волочкова.
Телепрограмма вчера в 15:32
Автоспорт
Шарль Леклер выиграл третью тренировку Гран-при России 2019
Пилот Ferrari Шарль Леклер стал быстрейшим в третьей тренировке Гран-при России.
За рулем Кубань 06:17
Кино
Александр Петров обнимался с новой возлюбленной на презентации сериала
Накануне в одном из московских ресторанов состоялась презентация сериала «ТРИАДА», снятого по сценарию Дарьи Грацевич.
StarHit.ru 25 сентября в 15:00
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ 26 сентября в 18:45
Происшествия
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
РИА Новости вчера в 11:13
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам в матче Кубка мира
В следующем матче Кубка мира россиянки в субботу, 28 сентября сыграют с кенийками, а американки в тот же день встретятся с представительницами Камеруна.
Вести.Ru вчера в 07:30
Политика
Губернатор Бочаров участвует в заседании президиума «ЕР» в Волгограде
Расширенное заседание президиума регионального политического совета волгоградского отделения партии «Единая Россия», в котором участвует губернатор Андрей Бочаров, проходит сегодня в Волгограде.
Крестьянская жизнь 02:45
Экономика
Почти 9% бензина в России является контрафактом
Согласно проведенным Росстандартом проверкам, доля фальсифицированного бензина на российских автозаправках достигает почти 9%, сообщают «Известия».
Республика Татарстан 26 сентября в 04:00
Футбол
Раскрыта будущая зарплата Мамаева в ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев, буквально на днях вышедший из колонии по УДО, скоро подпишет контракт с клубом «Ростов».
Политическая Экспертиза 06:29
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor 25 сентября в 22:27
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Хоккей
«Амур» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ
REGNUM 06:29
Футбол
Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»
Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят
Уфимские Заметки 03:06
Политика
Трамп начал активно пиариться за счет Зеленского
Опубликовано Donald J. Trump Пятница, 27 сентября 2019 г. Как ранее сообщал News Front, демократы инициировали процедуру импичмента, мотивируя это решение тем, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, требуя от него компромата на Байдена.
Новостной фронт 02:47
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06