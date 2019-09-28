Футбол
RT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Энергетика
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 01:38
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Культура
«ИФ»: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Телеканал 360° 07:15
Транспорт
В Омске построят объездную дорогу протяженностью почти 55 км
Возведение Северного обхода предполагает строительство девяти мостов и путепроводов общей протяженностью 1,8 км, включая мост через Иртыш длиной 1152 метра, и автодороги протяженностью 54,61 км. Общая стоимость проекта составляет около 26,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.
ТАСС вчера в 04:45
Происшествия
Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве
В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Кино
Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове
В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
Коммерсантъ 09:57
Футбол
Ювентус — СПАЛ 1:0 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 09:41
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
Футбол
Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»
Спорт-Экспресс 08:10
Кино
Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»
Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
Московский Комсомолец 26 сентября в 13:58
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Национальный союз журналистов Украины возмущен действиями пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель и требует от нее извинений за "досадные ситуации".
Комсомольская правда 08:28
Политика
Лидер Грузии выступила за диалог с Россией
Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
RT на русском 10:10
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек
RT на русском 08:06
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Футбол
Ростов — Динамо 2:0 (Перерыв)
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
Нева Спорт 10:02
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
РИА Новости 08:57
Футбол
Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»
Наконец, в «Локо» один из лучших сезонов проводит Гжегож Крыховяк.
Еженедельник Футбол вчера в 11:15
Футбол
Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс вчера в 07:34
Происшествия
Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Lenta.ru 08:18