Футбол

RT на русскомRT на русскомВиллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
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Виллаш-Боаш хочет видеть Кокорина в «Марселе»

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Главный тренер «Марселя» изъявил желание подписать Кокорина

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Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию

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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
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Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве

В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
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Телеканалы изменили программу в память о Марке Захарове

В память о Марке Захарове телеканал «Россия» покажет фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и выпуск программы «Белая студия».
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Ювентус — СПАЛ 1:0 (2-й тайм)

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Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа

Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда 03:10
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Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»

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Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»

Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
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Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского

Национальный союз журналистов Украины возмущен действиями пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель и требует от нее извинений за "досадные ситуации".
Комсомольская правда 08:28
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Лидер Грузии выступила за диалог с Россией

Как передаёт ТАСС, вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили также высказалась за продолжение диалога с Россией.
RT на русском 10:10
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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До смерти избили и спрятали в лесу: подросток натравил друзей на отца

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При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек

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Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru вчера в 11:47
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Ростов — Динамо 2:0 (Перерыв)

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
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Один за всех. Как Гжегож Крыховяк стал лидером «Локомотива»

Наконец, в «Локо» один из лучших сезонов проводит Гжегож Крыховяк.
Еженедельник Футбол вчера в 11:15
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Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
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Сбежавший следователь нашелся на Кипре

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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

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Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

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Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
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