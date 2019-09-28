Футбол
Экономика сегодняВиллаш-Боаш хочет видеть Кокорина в «Марселе»
Как сказал Виллаш-Боаш, Кокорин является его другом, и после освобождения из тюрьмы смог бы усилить «Марсель». Наставник «Олимпика» считает, что его клуб был бы прекрасным вариантом для нападающего.
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Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
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Известия вчера в 22:48
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
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Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
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Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском вчера в 17:05
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
CBS Media 26 сентября в 06:44
Авто
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Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Авто
Удешевленный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил к дилерам
В Сети появились фото бюджетника, внедорожник является удешевленной перелицованной версией Toyota Land Cruiser 200.
ГЛАС.RU 01:26
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
Российская газета 10:57
Политика
Лавров на встрече с Помпео подчеркнул бесполезность санкций
Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.
News.ru вчера в 13:23
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Вести.Ru вчера в 04:35
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
Metaratings 08:53
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
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По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 25 сентября в 13:46
Политика
Андрей Бочаров предложил Александра Блошкина на пост спикера облдумы
Глава региона предложил рассмотреть кандидатуру Александра Блошкина на пост спикера облдумы VI созыва.
ИА Городские вести. Волгоград 04:48
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
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Певец Винник отказался ответить украинским журналистам на вопрос «чей Крым?»
Украинский певец Олег Винник отказался отвечать на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.
ФАН 09:59
Происшествия
700 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии МПГУ в Москве
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