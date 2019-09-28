Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняВиллаш-Боаш хочет видеть Кокорина в «Марселе»

Как сказал Виллаш-Боаш, Кокорин является его другом, и после освобождения из тюрьмы смог бы усилить «Марсель». Наставник «Олимпика» считает, что его клуб был бы прекрасным вариантом для нападающего.
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Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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