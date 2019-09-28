Напомним, что Кокорин работал с Виллаш-Боашем в Зените в 2016 году. Португалец был тренером санкт-петербургского клуба в период с 2014 по 2016 года. Ранее bethub сообщал, где и с кем тренируется Александр Кокорин на сегодняшний день.

Виллаш-Боаш хотел бы видеть Кокорина в Марселе

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