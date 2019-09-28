Футбол

Bethub.orgBethub.orgВиллаш-Боаш хотел бы видеть Кокорина в Марселе

Напомним, что Кокорин работал с Виллаш-Боашем в Зените в 2016 году. Португалец был тренером санкт-петербургского клуба в период с 2014 по 2016 года. Ранее bethub сообщал, где и с кем тренируется Александр Кокорин на сегодняшний день.
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Виллаш-Боаш хочет видеть Кокорина в «Марселе»

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Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию

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Виллаш-Боаш: Кокорин вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию

Нева Спортвчера в 18:31

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Sport24.ruвчера в 17:58

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Газета.Ruвчера в 19:06
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.
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Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
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Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
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Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
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В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
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Ведомости вчера в 09:59
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26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Кремль ответил Саакашвили на идею воссоздать СССР

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Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
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Трамп опубликовал ролик с критикой Байдена и демократов

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеоролик, в котором критикует бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США.
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В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

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