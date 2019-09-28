Футбол
Sport.ruВиллаш-Боаш оценил вероятность перехода Кокорина в «Марсель»
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с нехваткой нападающих в команде. По мнению Виллаш-Боаша, французский клуб уже не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию.
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