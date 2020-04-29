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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВиллаш-Боаш поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции

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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает логичным решение досрочно завершить сезон во Франции из-за пандемии коронавируса.
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