Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВиллаш-Боаш поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает логичным решение досрочно завершить сезон во Франции из-за пандемии коронавируса.
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Логично: бывший тренер «Зенита» прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
Петербургский дневниквчера в 23:32
Экс-тренер «Зенита» спрогнозировал проблемы у французских клубов из-за завершения сезона
Газета.Ruвчера в 19:21
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Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
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«Арсенал» готов продать Обамеянга и назвал стоимость трансфера
Ранее СМИ сообщали, что подписать африканца хотят «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».
Евро-футбол.ру 01:38
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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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Официальный курс доллара снизился на 22 копейки, курс евро повысился на 51
Курс доллара понизился на 22,03 копейки, составив 74,496 рубля (74,7163 рубля на 25 апреля).
Банки.ру 27 апреля в 05:50
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении.
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Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч
Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.
RT на русском 27 апреля в 04:49
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РИА Новости 00:52
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Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
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Не Квентином единым. Кого любила Ума Турман
Имя Умы Турман неразрывно связывают с Квентином Тарантино, который сделал из нее настоящую звезду.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Футбол
Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва
Планы возобновления Бундеслиги 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после послабления ограничений в стране, сообщает Daily Mail.
LiveSport.ru 02:22
Общество
Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией
Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество
В России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом за сутки
Москва, 29 апреля 2020, 10:51 — REGNUM Российские специалисты подтвердили 5841 случай заражения коронавирусом нового типа за сутки 28 апреля.
REGNUM 03:51
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Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
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ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29