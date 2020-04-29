Коронавирус
ЧемпионатВиллаш-Боаш поддержал решение о досрочном завершении сезона во Франции
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о досрочном завершении сезона-2019/2020 в чемпионате Франции.
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Логично: бывший тренер «Зенита» прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
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