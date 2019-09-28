Футбол
Vprognoze.ruВиллаш-Боаш заявил, что Кокорин способен усилить «Марсель»
Еще есть мой друг Александр Кокорин, который только вышел из тюрьмы. «Если бы даже «Марсель» устроил такой вариант, не думаю, что Кокорину можно покидать Россию», - поделился Виллаш-Боаш. После 7 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает шестую строку турнирной таблицы, набрав 12 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Андре Виллаш-Боаш: «„Марсель“ был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Виллаш-Боаш: Кокорин только вышел из тюрьмы, вряд ли он захочет покидать Россию
Чемпионатвчера в 17:28
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-8» начал стыковку с МКС
Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором. Сама стыковка при этом займет несколько часов.
ТАСС 07:30
Космос
Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Происшествия
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Политика
Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость ситуации с визами США
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в Нью-Йорке широкий круг вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и на Корейском полуострове.
RT на русском вчера в 13:23
Политика
В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»
Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».
ФАН 06:23
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
РБК вчера в 08:25
Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Гаджеты
Microsoft представит возрожденную линейку аксессуаров
Актуальные Новости 01:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Религия
На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября
Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 26 сентября в 10:23
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Захарова: Россия «приложила руку» к Нэнси Пелоси
Ранее спикер нижней палаты конгресса США заявила, что в скандале вокруг июльского телефонного разговора Зеленского и Трампа виновна Москва.
ТВ Центр вчера в 11:27
Футбол
Пеп Гвардиола: «„Ман Сити“ не будет тратить огромные суммы зимой»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует покупать игроков на замену травмированным футболистам.
Sports.ru 06:00
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
Советский спорт 07:01