Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВиллиан: «Хочу остаться в „Челси“»

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Полузащитник «Челси» Виллиан признался, что не хочет покидать клуб. Контракт футболиста с лондонцами заканчивается в конце этого сезона.
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