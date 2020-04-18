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РИА НовостиРИА НовостиВиллиан: игроки могут заразиться коронавирусом друг от друга

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Полузащитник лондонского "Челси" Виллиан считает, что нужно тщательно изучить все вопросы перед возобновлением сезона, так как даже в матчах без зрителей футболисты могут заразиться коронавирусом друг от друга. Сезон в английском футболе был прерван из-за пандемии коронавируса.
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Виллиан: игроки могут заразиться коронавирусом друг от друга

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