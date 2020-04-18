Коронавирус
РИА НовостиВиллиан: игроки могут заразиться коронавирусом друг от друга
Полузащитник лондонского "Челси" Виллиан считает, что нужно тщательно изучить все вопросы перед возобновлением сезона, так как даже в матчах без зрителей футболисты могут заразиться коронавирусом друг от друга. Сезон в английском футболе был прерван из-за пандемии коронавируса.
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Виллиан заявил, что готов доиграть сезон за «Челси» даже в случае, если его контракт закончится
Спорт-Экспрессвчера в 08:08
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:14, Ашберн
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
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Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
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Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
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Политика
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Lenta.ru вчера в 20:51
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Известия вчера в 14:17
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Власти закрыли кладбища и продуктовые рынки. Десять новых случаев коронавируса выявлено в Новосибирской области за минувшие сутки.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
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Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
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