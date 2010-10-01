Футбол
Евро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Политика
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.
Единоборства
Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Технологии
«Росатом» разработает квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантский груз
Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Мосгордума не приняла Алексея Навального
КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Политика
Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР
Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Экономика
Кредитор потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
В июне «Ведомости» со ссылкой на трех банкиров писали, что кредиторы предложили авиакомпании Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже крупнейшего актива перевозчика — предприятия «Ютэйр — Вертолетные услуги».
Гаджеты
Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
Экономика
Рост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ
Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf).
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
В Москве и Санкт-Петербурге из судов начали эвакуировать посетителей, рассмотрение дел прервано.
Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Экономика
Пекин недоволен Трампом. Индексы настроились на снижение
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что вызвало резкую реакцию Пекина.