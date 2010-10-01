Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»

1 фото
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Матч ТВвчера в 18:54

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Sportbox.RUвчера в 18:54

Виллиан: я счастлив в «Челси» и хочу остаться, но ситуация в руках руководства

Чемпионат01:26

Виллиан: «Хочу остаться в „Челси“»

Soccer.ru02:54

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Евро-футбол.ру04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Происшествия

На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Вести.Ru 09:39
Армия и оружие

Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря

ГЛАС.RU 06:50
Политика

Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос

«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.
RT на русском 06:40
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Технологии

«Росатом» разработает квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Госкорпорация "Росатом" запустила проект по созданию квантового компьютера. Бюджет проекта составляет около 24 млрд рублей.
Pravda.Ru 27 ноября в 11:01
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантский груз

Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз «Спарта». Об этом сообщает Al Masdar News.
Lenta.ru 08:25
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Политика

Мосгордума не приняла Алексея Навального

КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Коммерсантъ 07:38
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Политика

Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
REGNUM 27 ноября в 23:38
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 05:18
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
RT на русском 02:56
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Экономика

Кредитор потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair

В июне «Ведомости» со ссылкой на трех банкиров писали, что кредиторы предложили авиакомпании Utair, акционерами которой являются ХМАО и Тюменская область, подумать о продаже крупнейшего актива перевозчика — предприятия «Ютэйр — Вертолетные услуги».
РБК 09:09
Гаджеты

Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов

В обозримом будущем 5G-смартфоны Honor появятся в ценовых диапазонах до 285, до 215 и даже до 140 долларов.
iXBT.com 04:28
Экономика

Рост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ

Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf).
Коммерсантъ 08:53
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.
Lenta.ru вчера в 03:41
Происшествия

В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды

В Москве и Санкт-Петербурге из судов начали эвакуировать посетителей, рассмотрение дел прервано.
РБК 07:10
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Экономика

Пекин недоволен Трампом. Индексы настроились на снижение

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что вызвало резкую реакцию Пекина.
РБК 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виллиан
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное