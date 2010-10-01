Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»

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Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
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Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

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