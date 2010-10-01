Футбол
Евро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
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Политика
В Севастополе заключена под стражу украинская шпионка
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, пишет ТАСС.
Транспорт
Путин открыл новую платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Китай
Как уточнили в уфимской транспортной прокуратуре, рейс в Санью задерживается из-за несвоевременного прибытия судна авиакомпании I Fly и непредоставления перевозчиком резервного судна.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Хоккей
Хоккеисты «Нью-Джерси» оценили игру Никиты Гусева в НХЛ
В четверг "Нью-Джерси" на выезде победил "Монреаль" со счетом 6:4, Гусев сделал три результативных передачи и был признан первой звездой игры.
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Здоровье
На Ботанике закрыли школу из-за жалоб детей на тошноту и боли в животе
Здоровье
Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств
В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Общество
Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»
Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Футбол
ЦСКА — Лудогорец 1:1
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Кино
Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»
Марафон Чарли Чаплина, дебютный фильм Ольги Городецкой "Тварь", пародия на Агату Кристи "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом и искусство ограбления от Александра Лунгина: "Газета.Ru" рассказывает о главных премьерах текущей недели.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Михалков судится с Роспатентом из-за святого
Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за отказа зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака, передает Mash.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»
Банк России с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за «гомосексуальной флотилии»
Общество
В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.