Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

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Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

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Политика Зеленский велел прокурорам перестать злить народ своими виллами Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора и его команды избавиться от репутации купающихся в роскоши коррупционеров.

Экономика Daimler сократит не менее 10 тыс. рабочих мест Ранее о предстоящих сокращениях рабочих мест с целью сокращения издержек ради расширения работы над электромобилями и цифровизации объявила компания Audi, входящая в Volkswagen Group.

Футбол Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».