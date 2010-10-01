Футбол
Евро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
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СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
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Энергетика
В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Происшествия
Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве
Задержан руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский велел прокурорам перестать злить народ своими виллами
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора и его команды избавиться от репутации купающихся в роскоши коррупционеров.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Футбол
Экс-футболист ЦСКА и «Ливерпуля» Марк Гонсалес завершил карьеру
Бывший полузащитник московского ЦСКА и английского "Ливерпуля" Марк Гонсалес объявил, что завершает карьеру футболиста.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Экономика
Daimler сократит не менее 10 тыс. рабочих мест
Ранее о предстоящих сокращениях рабочих мест с целью сокращения издержек ради расширения работы над электромобилями и цифровизации объявила компания Audi, входящая в Volkswagen Group.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Футбол
Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок
В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы
Global Look Press Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.
Автоспорт
Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Украинская поп-группа «Время и Стекло» появилась девять лет назад, выпустила два альбома.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).