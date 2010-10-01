Футбол
Евро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
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Политика
Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму
Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Авто
Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом
Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
Единоборства
Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами
По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
Политика
Парламент ДНР принял закон о государственной границе
Экономика
«Газпром» пообещал направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза превзошло выплаты по итогам 2017 г. Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании направляли на дивиденды 50% прибыли по МСФО.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Экономика
Земли обанкротившейся Urban Group в Подмосковье продадут на торгах
Кроме земли в Лайково, по словам Аглинишкене, планируется также продать права аренды свободной от обязательств дольщиков части ЖК «Лесобережный» общей площадью 44 га в Красногорском районе Подмосковья.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Здоровье
В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни
После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.