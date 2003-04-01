Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВиллиан хочет продлить контракт с «Челси»

1 фото
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее об интересе к Виллиану заявили каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Матч ТВвчера в 18:54

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Sportbox.RUвчера в 18:54

Виллиан: я счастлив в «Челси» и хочу остаться, но ситуация в руках руководства

Чемпионат01:26

«Челси» продлит контракт с Виллианом

Soccer.ru10:49

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Евро-футбол.ру04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» рассказал о ходе переговоров с Россией по транзиту газа

Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
RT на русском 11:01
Происшествия

В Белгороде уволят учителя информатики, который подрался с учеником

Бел.Ру 10:31
Происшествия

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Lenta.ru 11:39
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда вчера в 06:07
Единоборства

Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс

Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 04:16
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская насторожились из-за угроз сыну

Ранее СМИ сообщили о поступивших в адрес сына Плющенко и Рудковской угрозах.
ФАН 11:53
Политика

Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН

Представителям крымско-татарского народа отказали в регистрации участниками форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, который проходит в Швейцарии, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости вчера в 06:32
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

РБК 26 ноября в 07:59
Политика

Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».
RT на русском 11:00
Шоу-бизнес

Соседов: у Софии Ротару есть покровители в российской власти

Вечерний курьер 02:12
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru 09:56
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной

Сразу десять футболистов «Сочи» заболели в преддверии матча против «Оренбурга».
Нева Спорт 09:25
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Финансы

Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Красная весна 03:05
Шоу-бизнес

Мадонна отменила концерты из-за болезни

Певица Мадонна отменила три концерта в Бостоне. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
Подмосковье Сегодня вчера в 09:02
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Наука

Космические путешествия могут сделать кишечник «негерметичным»

Бактерии, грибки и вирусы могут проникать в наш кишечник через пищу, которую мы едим.
Индикатор 27 ноября в 05:03
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

РБК 03:29
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Энергетика

«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года

До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
Известия 08:40
Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: перед матчем ЛЧ «Локо» подослал нам моделей

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как перед матчем Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" в сезоне-2003/04 команде подослали десять девушек модельной внешности, передает La Voix du Nord.
Газета.Ru 09:47
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Общество

В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

Российская газета 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виллиан
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное