Полузащитник "Челси" Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении футбольного сезона и проведении матчей при пустых трибунах из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Виллиан о матчах без зрителей: «Игроки тоже могут быть заражены»

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