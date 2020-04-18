Коронавирус
Soccer.ruВиллиан о матчах без зрителей: «Игроки тоже могут быть заражены»
Полузащитник "Челси" Виллиан поделился мнением о возможном возобновлении футбольного сезона и проведении матчей при пустых трибунах из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виллиан заявил, что готов доиграть сезон за «Челси» даже в случае, если его контракт закончится
Спорт-Экспрессвчера в 08:08
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна
Ранее сообщалось, что из-за долгов "Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £ 200 млн.
Soccer.ru 05:38
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Татар-информ 03:55
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появление коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Общество
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС вчера в 05:52
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующий заполняется быстрее планируемого.
RT на русском 06:33
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС вчера в 16:37
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Здоровье
От коронавируса в Омской области вылечился еще один человек
За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у пятерых омичей, общее число больных увеличилось до 31.
Город55.ру 04:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
BFM.ru 02:22
Здоровье
В Башкирии умерли два пациента с коронавирусом
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Башкирии, число жертв инфекции в регионе выросло до 10, заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
РИА Новости 06:29
Экономика
Бизнес предупредил правительство РФ о грядущем коллапсе отдельных отраслей
Письмо с просьбой принять экстренные меры по поддержке отдельных отраслей экономики, которые в противном случае ждет коллапс, направили в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина представители общественных объединений малого и среднего бизнеса, 18 апреля сообщает издание «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 05:13
Общество
Москвичи с ОРВИ начнут получать бесплатные лекарства
Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.
Известия 02:44
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости вчера в 09:28
Путешествия
Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа
Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
ToDay News Ufa вчера в 06:33
Происшествия
Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского
Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру 06:16
Общество
В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом
Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.
Piter.tv 06:03
Авто
Названы причины продажи автомобилей с минимальным пробегом
Эксперты портала NJCAR.RU рассказали, почему могут продавать автомобили с минимальным пробегом, выделив пять основных причин.
Tvoe-avto.com 06:15