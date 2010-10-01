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Матч ТВМатч ТВВиллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

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Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole. Контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в АПЛ, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

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