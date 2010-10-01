Футбол
Матч ТВВиллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole. Контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в АПЛ, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Футбол
ЦСКА – «Лудогорец»: Чалов сравнял счет в матче
На 75-й минуте форвард армейцев Федор Чалов восстановил равновесие.
Единоборства
Альварес отказался от чемпионского пояса
29-летний мексиканец остается обладателем еще трех чемпионских поясов. В бою за вакантный титул поспорят Леннокс Аллен и Джон Райдер.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Политика
Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма
«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Общество
Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте разъяснения, касающиеся списка интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Наука
Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма
Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.
Политика
МИД Китая ответил на закон США по Гонконгу
Деятельность США в Китае охарактеризовали как бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Общество
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Авто
Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Представлено второе поколение Hongqi H7, дизайн которого очень похож на Rolls-Royce.
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте
Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
Культура
Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера
В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Технологии
Ученые сделали новый прорыв в квантовой механике
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.