Футбол
Матч ТВВиллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole. Контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2020 года. В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей в АПЛ, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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Политика
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Новому фигуранту «дела 27 июля» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Общество
В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по «защите» стран от России
Власти Турции отказались поддержать план военного блока НАТО по защите стран Прибалтики и Польши.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Армия и оружие
МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Экономика
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Армия и оружие
Черноморский флот в 2020 году получит 16 кораблей и судов обеспечения
"В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения", - приводит отдел слова командующего ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова.
Политика
Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
О смерти бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасоне 29 ноября сообщает телеканал NHK.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Происшествия
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило Минэкономики ФРГ. Дело зарегистрировали и присвоили ему номер.
Здоровье
В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни
После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.
Космос
На Марсе обнаружили пылевые башни, которые выкачивают воду с планеты
Во время сильных бурь на Марсе возникают огромные пылевые башни, достигающие 80 км в высоту.
Гаджеты
Показан самый тонкий 5G-смартфон
Показан Reno 3 Pro 5G – самый тонкий мобильный телефон с поддержкой сетей пятого поколения.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Общество
Силуанов предложил сократить в России часть надзорных органов
Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможном сокращении количества надзорных органов в рамках "регуляторной гильотины".
Единоборства
Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.