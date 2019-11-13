Футбол

Soccer.ruSoccer.ruВилья объявил о скором завершении карьеры

Нападающий японской команды «Виссел Кобе» Давид Вилья объявил, что вскоре завершит карьеру футболиста. На пресс-конференции форвард сообщил, что прекратит выступления по окончании сезона в японской лиге. Отметим, что недавно Вилья стал владельцем американского клуба.
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Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона в Японии

Sport24.ru01:51

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

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Вилья завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

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Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Sportbox.RU02:28

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Матч ТВ02:28

Давид Вилья объявил о завершении карьеры футболиста

РИА Новости02:24

Вилья объявил о скором завершении карьеры

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