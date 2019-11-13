Футбол
Спорт-ЭкспрессВилья стал владельцем американского клуба
Нападающий «Виссел Кобе» Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо». Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.
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Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Фильм Про 05:00
Политика
Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады
Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
REGNUM 05:15
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Космос
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Экономика
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Политика
В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров
Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес
Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова
Актер прокомментировал новость в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Станислава Садальского появился пост, посвященный истории доцента-убийцы Олега Соколова из Санкт-Петербурга.
WomanHit.ru 03:13
Политика
Коломойский призвал восстановить связи между Украиной и Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался в пользу восстановления связей между Украиной и Россией.
RT на русском 05:59
Путешествия
АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны
В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:12
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Поправки в законы о средствах массовой информации и о защите информации, позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой во II чтении на следующей неделе.
Российская газета 04:37
Политика
Трамп обвинил Китай в мошенничестве
Детали потенциальной сделки все еще не ясны: США настаивают на расширении рынков и пресечении краж интеллектуальной собственности, в то время как Китай хочет, чтобы Вашингтон снизил тарифы, введенные с момента возникновения противостояния, примерно на $250 млрд.
Вести.Финанс вчера в 23:00
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Происшествия
Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова
Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Армия и оружие
Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз»
REGNUM вчера в 04:14
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной
Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.
Татарстан Сегодня 03:52
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Гаджеты
У Intel теперь есть свой T1000. Компания представила специализированные процессоры платформы Nervana
iXBT.com 05:15
Гаджеты
В процессорах Intel нашли две уязвимости
По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12