с чего всё началось

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости". 6 февраля СМИ опубликовали информацию, согласно которой спортсменка попала в больницу после попытки суицида.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Футбол Реал — Реал Сосьедад 3:4 Мадридский «Реал» в матче 1/4 финала Кубка Испании на своём поле проиграл сан-себастьянскому «Реал Сосьедаду» и вылетел из турнира.

Наука Пчелиные ульи защитят модифицированные микробы Ученые предложили бороться с клещами и вирусами с помощью модифицированных бактерий, которые защитят насекомых от паразитов, которые существенно сократили их популяцию в последние годы.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Происшествия При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек Один человек погиб, еще 157 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Экономика В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Здоровье В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.

Наука В Чехии найден древнейший в мире деревянный колодец В Чехии археологи обнаружили древнейший в мире деревянный колодец. Как пишет РИА Новости, его возраст достигает более 7 тысяч лет.