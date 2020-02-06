Общество
Газета.RuВинер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости". 6 февраля СМИ опубликовали информацию, согласно которой спортсменка попала в больницу после попытки суицида.
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".Газета.Ru14:17
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