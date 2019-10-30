Парагвайский полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поделился мыслями о будущем в клубе. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. По его словам, он был бы не прочь провести в футболке красно-белых еще 100 игр.

Вингер «Спартака» Мельгарехо поделился мыслями о будущем в клубе

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