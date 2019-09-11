Футбол
Vprognoze.ruСборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче
Сборная Бразилии сенсационно потерпела поражение от Перу в товарищеском поединке. Матч проходил в Лос-Анджелесе и завершился минимальной победой сборной Перу со счетом 1:0. Победный гол в матче на 85-й минуте забил Луис Абрам.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
Захарова указала на фейковые заявления Болтона о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении Джона Болтона, который покинул во вторник пост советника президента США по национальной безопасности.
РЕН ТВ 05:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Происшествия
На Сахалине оживили пациента, у которого 25 минут не работало сердце
РЕН ТВ вчера в 21:50
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет
Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.
РИА Новости 05:00
Гаджеты
«Билайн» запускает экспертизу digital
В компании говорят, что структура будет предоставлять экспертизу для зарубежных рынков.
TelecomDaily 03:15
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Кино
Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк
Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.
Культуромания 03:48
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 15:19
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 14:40
Футбол
Сычев показал условия тренировок в «Пюнике»
Российский форвард «Пюника» Дмитрий Сычев показал футбольные поля, на которых тренируются игроки армянского клуба.
Матч ТВ 03:20
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Политика
Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
REGNUM 03:39
Политика
Медведев: Торговые войны США и Китая снизили спрос на энергоносители
Торговые войны и противостояние США и Китая снизили спрос на энергоносители, РФ придется корректировать свои прогнозы — Медведев.
Евразия Daily 05:19
Игры
Руководитель Ubisoft о будущем Assassin’s Creed: «Наша цель — вместить Unity внутри Odyssey»
Представители Gamesindustry.biz упомянули Assassin’s Creed Unity, где в качестве открытого мира был представлен только город Париж, а сюжет проходился за 15 часов.
3DNews 05:09
Футбол
Лучший игрок августа в ФНЛ Денис Макаров может пополнить состав ЦСКА
Макаров бесплатно пылил в КФК, а теперь забивает с центра поля в ФНЛ и получает приглашения из РПЛ.
Чемпионат вчера в 06:00
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19