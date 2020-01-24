Общество
ТАССВинника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu. Об этом сообщила в четверг журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook защитник написала, что Виннику не сообщили, куда его перевозят, и только по форме полицейских в аэропорту он догадался, что оказался во Франции.News.ru17:55
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Общество
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