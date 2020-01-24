Общество

ТАССТАССВинника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu. Об этом сообщила в четверг журналистам греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook защитник написала
, что Виннику не сообщили, куда его перевозят, и только по форме полицейских в аэропорту он догадался, что оказался во Франции.
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Россиянина Винника экстрадировали во Францию

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