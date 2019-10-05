Хоккей
Sport24.ru«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер. В составе победителей отличился защитник Дмитрий Куликов. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне.
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Чудо-матч в Нью-Джерси: Гусев начал в НХЛ с гола, «Дьяволы» упустили победу с 4:0
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