В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» — 4:5. Автором победного броска стал Блейк Уилер. В составе победителей отличился защитник Дмитрий Куликов. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала первой в сезоне.

«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ

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