Общество
Lenta.ruГалкин высказался об отмене своих концертов
Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram. Артист обратился к СМИ с просьбой не распространять «фейковую новость».
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Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.
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Галкин опроверг информацию об отмене своих концертов из-за цензуры
Национальная служба новостейвчера в 14:59
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