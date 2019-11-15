Хороший артист, очень эрудированный человек. То, что он сказал, возможно, сказал в запале. Он же не думал, что его выступление записывают. Это провокация с какой-то стороны.

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение. Запись он опубликовал на своей странице в Instagram. Артист обратился к СМИ с просьбой не распространять «фейковую новость».

Галкин высказался об отмене своих концертов

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