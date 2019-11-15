Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВинокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении. Ранее в СМИ появилась информация о том, что после выступления в Новосибирске, где Галкин заявил о цензуре, ему начали отменять выступления.
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Владимир Винокур
Это решает не руководство телеканалов, а зрители. Даже, если не телеканал, то все равно он будет востребован, к нему люди ходят.
— Владимир Винокур, певецГазета.Ru вчера в 07:10
с чего всё началось

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН заявил, что Максим Галкин будет востребован публикой и без телевидения. После выступления в Новосибирске, где юморист Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, ему начали отменять выступления.
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