Культура
РИА НовостиВинокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
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Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.
— Владимир Винокур, певецREGNUM 12:10
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