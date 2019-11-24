Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВладимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Читать в источнике
Комментировать115
Владимир Винокур
Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось

Винокур поспорил с сенатором из-за Ротару

Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.
Национальная служба новостейвчера в 03:26

Подробнее о событии

Оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника

Дни.ру06:25

«Глупость неимоверная»: Винокур яро выступил против бойкота Ротару

Телепрограмма02:07

Винокур призвал не смешивать творчество Ротару с политикой

РЕН ТВвчера в 20:30

Винокур прокомментировал скандал вокруг Ротару

Lenta.ruвчера в 22:46

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Газета.Ruвчера в 20:52

Винокур рассказал об отношении зрителей к Ротару

Экономика сегоднявчера в 20:32

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новостивчера в 23:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Футбол

Динамо (Киев) — Мариуполь 1:0 (Перерыв)

Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 24 ноября 2019 года киевское «Динамо» принимает «Мариуполь».
Все про Спорт ру вчера в 14:03
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Происшествия

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РИА Новости 05:29
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 22 ноября в 09:01
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Армия и оружие

В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

Pravda.Ru 07:49
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении экономики Украины

Эксперт Андрей Головачев рассказал о тяжелой экономической ситуации на Украине, напоминающей страдающего от множества недугов больного.
iReactor 02:47
Армия и оружие

Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

РБК 09:14
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

В Кабуле взорван автомобиль ООН

Life.ru 10:08
Политика

МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Шоу-бизнес

Происходящее с ногами Волочковой стало шоком

Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Дни.ру 08:52
Общество

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
ТАСС 10:19
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Теннис

Сборная Испании сыграет с Канадой в финале Кубка Дэвиса

Сборная Испании по теннису победила Великобританию в полуфинале Кубка Дэвиса в Мадриде и вышла в финал соревнований.
RT на русском 01:27
Общество

Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке

111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.
Московский Комсомолец 10:11
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы вчера в 04:00
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Транспорт

Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

Коммерсантъ 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Винокур
Певец
Советский и российский юморист, певец и телеведущий, педагог. Руководитель Государственного театра пародий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное