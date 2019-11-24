Шоу-бизнес

Народные новостиНародные новостиВинокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур, комментируя планы исполнительницы Софии Ротару возвратиться на российскую сцену, заявил, что ее любят везде. По его словам, певица прожила всю жизнь в любви зрителей СССР.
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Владимир Винокур
Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось

Винокур поспорил с сенатором из-за Ротару

Пустые места на концертах могли бы стать лучшим ответом на планы певицы Софии Ротару вернуться в Россию, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщают РИА «Новости».
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Оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника

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Владимир Винокур поддержал Софию Ротару и назвал ее «артистом вне политики»

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«Глупость неимоверная»: Винокур яро выступил против бойкота Ротару

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Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

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Дни24вчера в 09:39

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Пятый канал03:35

Винокур поспорил с сенатором из-за Ротару

Национальная служба новостейвчера в 03:26
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Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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Политика

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Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

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Lenta.ru 09:45
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Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
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Общество

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Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
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Дзюба поздравил маму с Днем матери через Instagram

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Нынешние ожидания аналитиков и инвесторов относительно будущего курса рубля являются самыми низкими за последние пять лет — с декабря 2014 года, когда случился масштабный обвал российской валюты на фоне резкого снижения мировых цен на нефть.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
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В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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