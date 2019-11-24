Пустые места на концертах могли бы стать лучшим ответом на планы певицы Софии Ротару вернуться в Россию, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщают РИА «Новости».

с чего всё началось

Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур, комментируя планы исполнительницы Софии Ротару возвратиться на российскую сцену, заявил, что ее любят везде. По его словам, певица прожила всю жизнь в любви зрителей СССР.

Винокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару

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