Шоу-бизнес
Народные новостиВинокур заступился за решившую вернуться на российскую сцену Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур, комментируя планы исполнительницы Софии Ротару возвратиться на российскую сцену, заявил, что ее любят везде. По его словам, певица прожила всю жизнь в любви зрителей СССР.
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Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось
Пустые места на концертах могли бы стать лучшим ответом на планы певицы Софии Ротару вернуться в Россию, считает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщают РИА «Новости».Национальная служба новостейвчера в 03:26
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Владимир Винокур поддержал Софию Ротару и назвал ее «артистом вне политики»
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