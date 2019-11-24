Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuВладимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Читать в источнике
Комментировать80
Владимир Винокур
Ее любят везде – в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты – это навсегда.
— Владимир Винокур, певецДни.ру 06:25
с чего всё началось

Винокур поспорил с сенатором из-за Ротару

Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН ответил сенатору Валерию Рязанскому, почему российские концерты певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.
Национальная служба новостейвчера в 03:26

Подробнее о событии

Владимир Винокур объяснил, почему концерты Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения

Дни24вчера в 09:39

Винокур вступился за Ротару в скандале с лишением ее звания народной артистки

Пятый канал03:35

«Глупость неимоверная»: Винокур яро выступил против бойкота Ротару

Телепрограмма02:07

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новостивчера в 23:22

Оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника

Дни.ру06:25

Владимир Винокур поддержал Софию Ротару и назвал ее «артистом вне политики»

Актуальные Новостивчера в 05:18

Винокур поспорил с сенатором из-за Ротару

Национальная служба новостейвчера в 03:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:49, Ашберн
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Игры

Разработчики Phoenix Point опубликовали сюжетный трейлер

3DNews 05:45
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Космос

Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда 21 ноября в 09:20
Политика

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах.
Мой Брянск вчера в 08:51
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

Коммерсантъ 07:20
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
РИА Новости 07:23
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском вчера в 21:54
Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
RT на русском 05:57
Политика

Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Московский Комсомолец 06:43
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Армия и оружие

Оружейный эксперт высоко оценил новый автомат спецназа ФСБ ШАК-12

Американский журнал National Interest дал высокую оценку российскому крупнокалиберному автомату АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его «ужасом на поле боя».
ФАН 21 ноября в 07:10
Авто

Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги

Группа "ГАЗ" продлила панент на логотип редкого автомобиля, о чем стало известно из официальной базы Роспатента.
Car.ru 22 ноября в 08:19
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Вести.Ru 22 ноября в 14:18
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского ПО

Депутаты Государственной думы приняли Госдума приняла закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения.
Труд 21 ноября в 08:06
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Шоу-бизнес

Пойманная с кокаином Бочкарева выложила пикантное фото в мужской рубашке

Московский Комсомолец 02:15
Футбол

ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
Спорт-Экспресс 04:56
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Музыка

Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде

Piter.tv 22 ноября в 09:17
Общество

В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Газета.Ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Винокур
Певец
Советский и российский юморист, певец и телеведущий, педагог. Руководитель Государственного театра пародий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное