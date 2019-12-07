Происшествия
News.ruВиновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду
Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство
КП - Нижний Новгородвчера в 13:35
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика
Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко
"Дорожных карт" на целую колоду Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Общество
Совфед предложил ввести общую систему оплаты труда для учителей
Стоит отметить, что размер зарплаты учителя зависит от величины МРОТ, принятой в регионе, а также различных надбавок и коэффициентов.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Футбол
Р. Кин: не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити»
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мнением о победе "красных дьяволов" в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (2:1).
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Культура
В Гамбурге с аншлагом прошел концерт «Солистов Москвы»
В Гамбурге прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Происшествия
Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье
Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Политика
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Здоровье
Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья
Футбол
Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов
"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Энергетика
ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи
Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Происшествия
Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе
Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Шоу-бизнес
Герцег прокомментировала слухи о своем романе с Меладзе
Редакция uznayvse.ru напоминает, что слухи о том, что Константин изменяет своей супруге – Вере Брежневой – с юной солисткой, циркулируют в прессе уже около года.
Футбол
Виталий Кафанов: «Гильерме хороший вратарь. Но если Акинфеев вернется в сборную, буду рад»
Есть много хороших тренеров, но единой системы — что такое российская вратарская школа — не существовало.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Политика
Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
Энергетика
Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем
Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
Экономика
Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн
Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Шоу-бизнес
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".