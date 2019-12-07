Происшествия

News.ruNews.ruВиновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду

Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин.
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Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

Телеканал 360°вчера в 12:37

Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство

КП - Нижний Новгородвчера в 13:35

Виновник крупного ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медицинского освидетельствования

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Машина сбила детей на тротуаре: виновник ДТП лишался прав за пьяную езду

Вести.Ruвчера в 12:39

Виновник смертельного ДТП с детьми отказался от медосвидетельствования

Время Нвчера в 16:27

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде лишали прав за пьяное вождение

Газета.Ruвчера в 12:25

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду

News.ruвчера в 12:13
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика

Орешкин рассказал о позитивных результатах встречи Путина и Лукашенко

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Газета.Ru 01:18
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Совфед предложил ввести общую систему оплаты труда для учителей

Стоит отметить, что размер зарплаты учителя зависит от величины МРОТ, принятой в регионе, а также различных надбавок и коэффициентов.
Мир новостей 06 декабря в 04:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
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В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
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Р. Кин: не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити»

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мнением о победе "красных дьяволов" в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (2:1).
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Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru вчера в 10:54
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В Гамбурге с аншлагом прошел концерт «Солистов Москвы»

В Гамбурге прошел концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.
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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Известия вчера в 20:27
Происшествия

Опубликовано видео жесткого задержания полицейских в Приморье

Сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД задержали инспекторов ДПС ГИБДД отдела МВД России по Хорольскому району, об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Вести.Ru вчера в 04:12
Политика

Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова секретаря закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, предположившего, что после саммита «нормандской четверки» может случиться как прекращение конфликта на Донбассе, так и его эскалация.
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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
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Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья

Pravda.Ru 06 декабря в 13:52
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Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Вести.Ru 01:54
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
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Энергетика

ОПЕК+ может ужесточить сокращение добычи

Квота РФ по сокращению — 228 тыс. баррелей в сутки (более 11 млн т в год), в ноябре сокращение добычи нефти РФ было на уровне 195 тыс. баррелей.
Коммерсантъ 05 декабря в 10:43
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
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Зеленский объявил траур по погибшим от пожара в Одессе

Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
REGNUM вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Герцег прокомментировала слухи о своем романе с Меладзе

Редакция uznayvse.ru напоминает, что слухи о том, что Константин изменяет своей супруге – Вере Брежневой – с юной солисткой, циркулируют в прессе уже около года.
Uznayvse.ru вчера в 18:02
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Виталий Кафанов: «Гильерме хороший вратарь. Но если Акинфеев вернется в сборную, буду рад»

Есть много хороших тренеров, но единой системы — что такое российская вратарская школа — не существовало.
Спорт-Экспресс 01:00
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
REGNUM вчера в 11:01
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Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
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Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
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Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Газета.Ru 01:35
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Энергетика

Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем

Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.
РИА Новости 00:00
Экономика

Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн

Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Газета.Ru 02:46
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