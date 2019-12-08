Происшествия
News.ruВиновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду
Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство
КП - Нижний Новгородвчера в 13:35
Виновник страшного ДТП в центре Нижнего ранее привлекался за вождение в нетрезвом виде
Нижегородская Правдавчера в 13:04
Предполагаемый виновник ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медосвидетельствования
Интерфаксвчера в 15:01
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Политика
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве
Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Политика
Премьер Украины назвал новую помощь от МВФ «маркером доверия» к стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал договоренности между президентом страны Владимиром Зеленским и главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о новой финансовой помощи Киеву.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Общество
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Политика
Аксенов советует инициаторам марша на Крым ходить кругами на Украине
"Пусть где хотят, ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он, передает РИА "Новости".
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Технологии
Толстому диску Млечного Пути около 10 миллиардов лет
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Кино
Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Хоккей
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
В составе "пингвинов" снова вел за собой партнеров Евгений Малкин. Российский форвард в шестом матче подряд набирает очки.
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Происшествия
В Индии не менее 32 человек погибли при пожаре на фабрике
Не менее 32 человек погибли в результате пожара на фабрике в Нью-Дели, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Наука
Названы три этапа старения человека
Армия и оружие
Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике
В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Общество
В Южной Африке почти высох крупнейший в мире водопад Виктория
Речь идет о водопаде Виктория, который находится в южной части континента. Он пересох практически полностью.