Водитель автомашины, спровоцировавший ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, ранее был лишён прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин.

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде ранее лишали прав за «пьяную» езду

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