По данным полиции, водителя Toyota раньше лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако срок лишения уже истек. В субботу вечером в Нижнем Новгороде возле театра на тротуаре автомобиль сбил группу пешеходов.

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде раньше лишали прав за пьяное вождение

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Экономика Военные построят в Севастополе мегасклад Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.

Политика Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Происшествия Сын Валерии прооперирован после ДТП Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.

Политика Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.