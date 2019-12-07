Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВиновника ДТП в Нижнем Новгороде раньше лишали прав за пьяное вождение

По данным полиции, водителя Toyota раньше лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако срок лишения уже истек. В субботу вечером в Нижнем Новгороде возле театра на тротуаре автомобиль сбил группу пешеходов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Виновник смертельного ДТП с детьми отказался от медосвидетельствования

Время Нвчера в 16:27

Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство

КП - Нижний Новгородвчера в 13:35

Виновник страшного ДТП в центре Нижнего ранее привлекался за вождение в нетрезвом виде

Нижегородская Правдавчера в 13:04

Виновник крупного ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медицинского освидетельствования

ТАССвчера в 14:00

Виновник ДТП с пострадавшими школьниками отказался пройти медэкспертизу

News.ruвчера в 13:49

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду

Телеканал 360°вчера в 12:37

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде лишали прав за пьяное вождение

Газета.Ruвчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 06 декабря в 00:38
Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

РБК 07:28
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Футбол

Массимо Каррера стал новым главным тренером АЕК

Газета.Ru 06:22
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт вчера в 16:19
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Российская газета вчера в 06:41
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

REGNUM вчера в 10:36
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Экономика

Военные построят в Севастополе мегасклад

Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
ForPost вчера в 08:28
Политика

Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
РИА Новости 07:29
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

РБК вчера в 04:28
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru вчера в 09:05
Происшествия

Сын Валерии прооперирован после ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Известия 06:31
Футбол

Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

Бомбардир.ру 04:40
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с братом Марком.
StarHit.ru вчера в 16:30
Футбол

«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме

Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru вчера в 16:46
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 12:14
Космос

Астронавты начали операцию стыковки грузового корабля Dragon с МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией для того, чтобы пристыковаться к станции.
Газета.Ru 05:26
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Общество

Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе

Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Lenta.ru 07:06
Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

Актриса Агния Кузнецова родила первенца. Об этом радостном для всей семьи событии сообщил ее муж Максим Петров.
Дни24 05:20
Хоккей

Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов

Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Sportbox.RU 06:49
Политика

В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

РИА Новости 06:37
Транспорт

РЖД ввели новый график движения поездов

РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 21:11
Политика

Немецкие СМИ предрекли крах мировой торговли через несколько дней

Ранее аналитик Михаил Хазин говорил о том, что мировую экономику ждут потрясения.
Политическая Экспертиза 02:59
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.
Эхо Москвы 05:32
ещё по теме
Главное