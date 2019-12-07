Происшествия
Аргументы и ФактыВиновника ДТП в Нижнем Новгороде раньше лишали прав за пьяное вождение
По данным полиции, водителя Toyota раньше лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако срок лишения уже истек. В субботу вечером в Нижнем Новгороде возле театра на тротуаре автомобиль сбил группу пешеходов.
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Виновник жуткого ДТП с группой детей в Нижнем Новгороде ранее был лишен прав за пьянство
КП - Нижний Новгородвчера в 13:35
Виновник страшного ДТП в центре Нижнего ранее привлекался за вождение в нетрезвом виде
Нижегородская Правдавчера в 13:04
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