По данным полиции, водителя Toyota раньше лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако срок лишения уже истек. В субботу вечером в Нижнем Новгороде возле театра на тротуаре автомобиль сбил группу пешеходов.

Виновника ДТП в Нижнем Новгороде раньше лишали прав за пьяное вождение

Единоборства Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Политика Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.

Политика Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".