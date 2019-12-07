Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВиновника ДТП в Нижнем Новгороде раньше лишали прав за пьяное вождение

По данным полиции, водителя Toyota раньше лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако срок лишения уже истек. В субботу вечером в Нижнем Новгороде возле театра на тротуаре автомобиль сбил группу пешеходов.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
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