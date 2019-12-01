Биатлон
RT на русскомВирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Итальянка преодолела дистанцию за 19 минут и 48,5 секунды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Футбол
Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Биатлон
Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Футбол
Комличенко забил 10-й гол за «Младу Болеслав» и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира
Российский нападающий Николай Комличенко забил гол за «Младу Болеслав» в матче 18-го тура чемпионата Чехии против «Теплице».
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Футбол
«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Песни прозападных славян. Лживая агитка в яркой упаковке
Известная украинская группа "Танок на Майдане Конго" (ТНМК) выдала в сеть пятиминутный музыкальный клип, где рэп-скороговоркой излагается как бы история Украины в её нынешнем официальном варианте Песня так и называется — "История Украины за пять минут".
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Игры
Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря
Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек
Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани
Юлия Ковальчук поделилась пикантной фотографией из бани.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
В Пряжинском районе Карелии на 371-ом километре федеральной автодороги "Сортавала" 1 декабря лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Общество
Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе
Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что с начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек.
Футбол
Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Авто