Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Итальянка преодолела дистанцию за 19 минут и 48,5 секунды.

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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