Биатлон
RT на русскомВирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Итальянка преодолела дистанцию за 19 минут и 48,5 секунды.
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Происшествия
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
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«Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Культура
Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Политика
Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в воскресенье, 1 декабря, в рамках одной из телевизионных передач оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Политика
Зеленский поздравил Украину с годовщиной референдума о независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Автоспорт
Леклера не стали дисквалифицировать по итогам Гран-при Абу-Даби
Стюарды Гран-при Абу-Даби не стали дисквалифицировать пилота "Феррари" Шарля Леклера из-за нарушения регламента, сообщает gptoday.net.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно забрать у «Челси» Виллиана и Педро
Вингеры «Челси» Виллиан и Педро Родригес входят в сферу интересов «Ювентуса».
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Шоу-бизнес
Аллегрова ждет предложения руки и сердца от Баскова
Николай Басков и Ирина Аллегрова поговорили о личной жизни: артиста отметила, что песня «Незаконченный роман» про них, а, значит, их отношения еще продолжаются.
Автоспорт
Даниил Квят: «Атаковал так, как будто завтра уже не будет»
Все сработало именно так, как мы планировали, у нас была фантастическая стратегия, мы подобрали хорошие настройки для гонки.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка
Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.