Биатлон
RT на русскомВирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Итальянка преодолела дистанцию за 19 минут и 48,5 секунды. Второе место заняла представительница Норвегии Марте Рёйселанд, третьей к финишу пришла чешка Маркета Давидова. Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.
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