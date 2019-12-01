Итальянка преодолела дистанцию за 19 минут и 48,5 секунды. Второе место заняла представительница Норвегии Марте Рёйселанд, третьей к финишу пришла чешка Маркета Давидова. Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.

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Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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