На первом этапе Кубка мира по биатлону в в шведском Эстерсунде завершилась женская спринтерская гонка. Победительницей стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, допустившая один промах. В тройку призеров так же вошли Марте Олсбю-Ройселанн (два промаха) и чешка Маркета Давидова (чистая стрельба).

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