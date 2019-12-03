Биатлон
MetaratingsВирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
На первом этапе Кубка мира по биатлону в в шведском Эстерсунде завершилась женская спринтерская гонка. Победительницей стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, допустившая один промах. В тройку призеров так же вошли Марте Олсбю-Ройселанн (два промаха) и чешка Маркета Давидова (чистая стрельба).
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