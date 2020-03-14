Коронавирус
Livescore.ruВирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»
Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
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Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
Советский спортвчера в 23:24
Вирер: горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный момент
Чемпионатвчера в 17:51
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Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Политика
Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Авто
Новый Nissan X-Trail подловили во время испытаний
Испытания Nissan X-Trail нового поколения вышли на финишную прямую.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Музыка
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
Общество
В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей
Мадрид, 14 марта 2020, 23:45 — REGNUM Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Гаджеты
В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20
Изначально новые флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra должны были поступить в продажу в пятницу, 13 марта.
Происшествия
На месте ЧС в Находке собрано более 1,2 тысячи кубометров мазута
Ранее губернатор края сообщил, что в городе Находка Приморского края введен режим ЧС после того, как из-за взрыва в котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Футбол
«Вся страна ненавидит газпромовских политпроектантов». Бывший врач «Спартака» раскритиковал «Зенит»
Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов опубликовал новый пост в инстаграме, в котором выступил с критикой в адрес «Зенита».
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит
Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
Спорт
Большунова оставили без заслуженного Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Армия и оружие
Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии
Совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и совместного патрулирования заработал в Сирии.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Наука
Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах
Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.