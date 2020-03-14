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Livescore.ruLivescore.ruВирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»

Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
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Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
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Украинские силовики обстреляли из минометов поселок возле Донецка

Вести.Ru 00:53
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
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Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
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Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
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Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
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Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru вчера в 14:17
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Говорит Москва 01:39
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Афанасий-бизнес вчера в 07:11
Авто

Новый Nissan X-Trail подловили во время испытаний

Испытания Nissan X-Trail нового поколения вышли на финишную прямую.
CarsWeek.ru 13 марта в 03:40
Политика

В посольство России в Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы

РБК вчера в 17:09
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
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Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
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Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
РБК вчера в 19:31
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В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей

Мадрид, 14 марта 2020, 23:45 — REGNUM Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране.
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Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

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NewInform 13 марта в 11:33
Гаджеты

В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20

Изначально новые флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra должны были поступить в продажу в пятницу, 13 марта.
iReactor 12 марта в 04:41
Происшествия

На месте ЧС в Находке собрано более 1,2 тысячи кубометров мазута

Ранее губернатор края сообщил, что в городе Находка Приморского края введен режим ЧС после того, как из-за взрыва в котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.
Вести.Ru 00:15
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Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Футбол

«Вся страна ненавидит газпромовских политпроектантов». Бывший врач «Спартака» раскритиковал «Зенит»

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов опубликовал новый пост в инстаграме, в котором выступил с критикой в адрес «Зенита».
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Маша Малиновская показала подписчикам свой целлюлит

Подписчики телезвезды поддержали её и отметили, что она преувеличила насчёт целлюлита.
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Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Lenta.ru вчера в 14:41
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Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней.
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс 13 марта в 15:45
Армия и оружие

Россия и Турция открыли совместный координационный центр в Сирии

Совместный координационный центр по взаимодействию с Турцией для обеспечения режима прекращения огня и совместного патрулирования заработал в Сирии.
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Наука

Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.
РЕН ТВ 00:46
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Тириль Экхофф
Норвежская биатлонистка
Норвежская биатлонистка. Олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете,бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете. Шестикратная чемпионка мира.
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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19, малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования.
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