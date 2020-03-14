Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.

Вирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»

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