Коронавирус
Livescore.ruВирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»
Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
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Политика
Господин карантин. За кого пандемия сыграет в российской политике
За время пандемии, например, граждане могут привыкнуть не только к новым ограничениям на собрания, но и к повсеместным снятиям биометрической информации — от измерения температуры тела до распознавания лиц.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Общее количество игроков в «королевской битве» Call of Duty: Warzone превысило 15 млн человек.
Политика
В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Хоккей
Клубы КХЛ выступили за продолжение плей-офф Кубка Гагарина
Представители семи клубов КХЛ, которые вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, за исключением снявшегося «Йокерита», провели удалённое совещание.
Культура
Песня Киркорова прозвучит в мультфильме «Суворовъ»
Певец Филипп Киркоров примет участие в записи саундтрека для полнометражного 3D-мультфильма "Суворовъ" киностудии "Союзмультфильм", выход которого запланирован в конце 2020 года.
Кино
В США приостанавливают съемки из-за коронавируса киностудии
Киностудии Netflix и Disney приняли решение приостановить съемочный процесс на время обострения ситуации с коронавирусом.
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Общество
В Испании из-за коронавируса ограничат передвижение людей
Мадрид, 14 марта 2020, 23:45 — REGNUM Власти Испании из-за коронавируса приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране.
Кино
Сцены после титров не будет: режиссер «Новых мутантов» раскрыл причину
Не секрет, что «Новые мутанты» должны были положить начало трилогии, а у создателей уже имелся расписанный план на потенциальное продолжение, однако слияние студий Disney и Fox перечеркнуло все наработки.
Игры
Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами
Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года
По данным аналитиков, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца 2020 года на 6%, заняв 47% от всего объема продаж новых машин в России.
Происшествия
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Футбол
Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»
Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена.
Политика
Путин подписал закон о поправках к Конституции
Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
Кино
Новый «Крик» снимут режиссеры фильма «Я иду искать»
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Киберспорт
Пиковый онлайн CS:GO превысил миллион игроков
Вечером 14 марта пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive достиг миллиона пользователей.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Футбол
Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии
Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится из-за коронавируса, сообщается на сайте ПФЛ.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Футбол
В УЕФА работают над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Банкир назвал восстановление Китая способом выхода из кризиса
Глава ВТБ Андрей Костин расценил восстановление Китая после коронавируса способом справиться с кризисом.