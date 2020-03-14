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Livescore.ruLivescore.ruВирер выиграла у Экхофф борьбу за «Большой хрустальный глобус»

Борьба за женский «Большой хрустальный глобус» велась до последнего круга гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахте.
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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19, малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования.
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