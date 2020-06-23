Экономика
КоммерсантъВирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
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Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса
По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
Общество
Жителям европейской части России обещают жаркие выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны ожидается аномальная жара.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных
Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.
РБК 02:30
Игры
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
Чемпионат вчера в 09:14
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-директора лагеря, где погибли дети
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест Максима Кузнецова, бывшего директора лагеря "Холдоми", где в прошлом году из-за пожара погибли дети.
Российская газета вчера в 23:30
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Общество
УрФУ занял 4 место в рейтинге Forbes среди нестоличных вузов
Уральский меридиан 01:59
Общество
У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
Игры
Официально объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4
Напомним, ранее в сеть попали скрины тизера Crash Bandicoot 4: It's About Time с датой 9 октября 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 01:06
Кино
Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
Мойка78 21 июня в 20:59
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Lenta.ru вчера в 18:03
Технологии
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Самым мощным суперкомпьютером в мире стал японский компьютер "Фугаку".
ПРАЙМ 01:44
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Технологии
Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов
Операторы связи хотят сами идентифицировать своих абонентов Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Финансы
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Размер маткапитала на первенца может вырасти до 524881 рубля в 2023 году, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов, подготовленных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.
РИА Новости 02:31
Политика
Экс-советник Госдепа призвал США снять санкции с России после статьи Путина
Президент США Дональд Трамп должен брать пример с главы России Владимира Путина в вопросе заботы о своей стране и ее будущем.
ПолитРоссия вчера в 12:22
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Спорт
Ghost of Tsushima ушла на золото
Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.
Игромания.ру вчера в 13:12
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия вчера в 00:18